Analık izin başvuruları | Doğum izni kaç gün doğum izni ücreti ve doğum analık parası ne kadar

Analık doğum parası sorgulama, analık doğum izni kaç gün. Devlet son zamanlarda genç nüfusu teşvik etmek ve çalışan kadınların doğumunda bebeği iye daha iyi ilgilenmesi için bir takım çalışmalara imza attı. Doğum yapan anne doğum sonrası ne kadar izin kullanacak? Doğum parası ne kadar? Anne birinci ve ikinci doğumda kaç ay çalışıp ne kadar maaş alacak? İşte doğum analık parası ve çalışma sürelerine ilişkin son dakika haberleri…

SSK’lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabilecek. Posta'nın haberine göre, engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor.

Annenin maaşının yarısını patron 1270 TL'sini devlet veriyor

Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik de veriyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2 bin 280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.

İşveren engelleyemiyor

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Analık izin başvuru İŞKUR'a

Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

Analık izin hakkından yararlanmak için şartlar neler?

‘Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için temel şart, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı işçi olmak. Ancak kayıtlı işçi olmak yetmiyor, şu şartlar da var:

Doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışılmış olması ve SGK’ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor.

Çocuğun sağ olarak doğması ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olması gerekiyor.

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ki bu da 45 saatin yarısı yani 22.5 saat ediyor.

Doğum izninin bitiminin ardından yarım gün çalışılması gerekiyor.