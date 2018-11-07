2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS 2019 takvimi

Dikey Geçiş sınavıyla iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyen öğrenciler 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki ÖSYM 2019 DGS sınav tarihlerini açıkladı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınav başvuruları ve DGS 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her belirli tarihlerde yapılmakta. 2018 DGS sınavının bitmesiyle birlikte ÖSYM’nin 2019 DGS sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. 2018 DGS yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinin sona ermesinden sonra bu kez heyecanlı bekleyiş 2019 DGS sınavı için devam etmekte. ÖSYM 2019 DGS takvimine bakılacak olunursa 2019 DGS sınavı için başvuru ve sınav takvimi henüz belli olmadı. Ancak, 2018-DGS sınavı baz alındığında 2019-DGS için mayıs ayının ortalarında başvuru sürecinin başlayacağı ve sınavın da temmuz ayında yapılabileceği az ya da çok tahmin ediliyor. 2019 DGS takvimi için ÖSYM’den resmi bir açıklama gelmesi beklenmekte.

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