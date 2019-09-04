2019 DGS tercih sonuçları sorgula

2019 DGS tercih sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci DGS tercihlerini merak ediyorlar. Peki 2019 DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2019 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS 2019 tercih sonuçları

DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıla tamamlayarak lisans derecesinden mezun olmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin duyurusu ile Dikey Geçis Sınavı yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz hafta tamamlamıştı. Adaylar, dört gözle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. ÖSYM, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek DGS yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

DGS 2019 tercih sonuçları için tıklayınız

ÖSYM sorgulama sayfası üzerinden 2019 DGS tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir, DGS yerleştirme sonuçlarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.