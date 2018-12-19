2019 CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim?
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?19 Aralık 2018 Çarşamba 20:20
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? Son dakika haberlerine göre CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Gelecek Gündem adlı sitenin iddiasına göre, CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tamam. CHP Esenyurt belediye başkan adayı Gürsel Tekin olduğu iddia edildi. CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu, CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç, CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu olduğu söyleniyor.
CHP İstanbul adaylarının bazıları:
CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül
CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu
CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara
CHP Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar
CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün
CHP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül
CHP Kartal belediye başkan adayı Altınok Öz
CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç
CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu
CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Burçin Baykal
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