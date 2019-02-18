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Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019 bekçi alımları son dakika ne zaman?

2019 bekçi alımı, 2019 bekçi alımı ne zaman, 8 bin bekçi alım başvurularına ilişkin son dakika haberleri. Bekçi alımı 2019 başvuru son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımları ne zaman yapılacak, ne kadar bekçi alınacak sorusunun yanıtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Çarşı ve mahalle bekçi alımlarının 2019 yılında da devam edeceğini söyledi ve 8 bin bekçi alımının yapılacağının müjdesini verdi. Peki Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019 bekçi alımları son dakika ne zaman?

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:36
Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019 bekçi alımları son dakika ne zaman?

2019 bekçi alımı, 2019 bekçi alımı ne zaman, 8 bin bekçi alım başvurularına ilişkin son dakika haberleir. Bekçi alımı 2019 başvuru son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımları ne zaman yapılacak, ne kadar bekçi alınacak sorusunun yanıtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Çarşı ve mahalle bekçi alımlarının 2019 yılında da devam edeceğini söyledi ve 8 bin bekçi alımının yapılacağının müjdesini verdi. Peki Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019 bekçi alımları son dakika ne zaman?

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında önleyici polislik alanını boş bırakmamak gerektiğine işaret ederek, bu mantıkla bekçilik uygulamasını tekrar canlandırma yoluna gittiklerini anlattı. Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

Bekçi alım başvuruları ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alım ilanının yapılacağının müjdesini verdi. İşte Bakan Soylu'nun bekçi alımlarına ilişkin yaptığı son dakika açıklaması: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Bekçi alım başvuruları ne zaman başlıyor?
  5. Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019
  6. bekçi alımları son dakika ne zaman?
  7. 2019 bekçi alımı
  8. 2019 bekçi alımı ne zaman
  9. 8 bin bekçi alım başvurularına ilişkin son dakika haberleri

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