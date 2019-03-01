2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası



İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. Şampiyonada sabah seansında piste çıkan milli sporculardan erkekler 400 metrede Yavuz Can, gülle atmada Osman Can Özdeveci, 3 bin metrede Ramazan Özdemir, yüksek atlamada Alperen Acet elemeleri geçemedi. Akşam seansında ise kadınlar gülle atmada Emel Dereli, bin 500 metrede Özlem Kaya ile erkekler 800 metrede Salih Teksöz, finallere kalamadı. Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.

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