2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek "2019 Avrupa Gençlik OlimpikYaz Festivali"nde (EYOF) Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir 14-18 yaşaralığında düzenlenen, geleceğin yıldız sporcularının ilk kez olimpik organizasyona katılmadeneyimi yaşadığı festivalin 15'incisi 21-27 Temmuz'da gerçekleşecek.

Bakü'de, 48 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye, artistik jimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis,voleybol, yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Macaristan'ın Györ kentinde 2017'de düzenlenen Yaz EYOF'ta Türkiye, 9 spordalında 109 sporcuyla mücadele etmiş, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19madalya kazanmıştı.

Bakü 2019'da yarışacak milli sporcular ve oyunlar hakkında ayrıntılı bilgiye, Türkiye MilliOlimpiyat Komitesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşabilecek.