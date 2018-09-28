Asgari ücret 2019 tahmini | 2019 asgari ücret ne olur

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücrette 2019 zam oranı ne kadar olacak sorusunun cevabı ne olacağı konusunda detaylar belli olmaya başladı. Asgari ücret 2019 tahminlerine göre, 2019 asgari ücretin yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor. Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 2019 Ocak asgari ücret zammı belli oldu mu? 2019 asgari ücret zam oranı ne işte detaylar…

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmebe başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE 2018'DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Asgari ücrete 2018 Ocak ayında yüzde 14,2 oranında zam yapılmıştı. Yapılan bu zam ile birlikte 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ise bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 yılında enflasyon yıllık yüzde 11,92 olmuştu. Asgari ücret enflasyonun üzerinde bir zam almıştı. 2018 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 20 civarında. Dolayısı ile asgari ücretin yüzde 20 civarında bir zam alması bekleniyor...