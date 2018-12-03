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Asgari ücret ne kadar olacak? CHP'den flaş 2019 asgari ücret 2200 TL olsun teklifi

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacağı merak konusu olurken, Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücretin ne kadar olmasını talep ediyor? İşte CHP'nin 2019 asgari ücret teklifi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Asgari ücret ne kadar olacak? CHP'den flaş 2019 asgari ücret 2200 TL olsun teklifi

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacağı merak konusu olurken, Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücretin ne kadar olmasını talep ediyor? İşte CHP'nin 2019 asgari ücret teklifi... 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. 

CHP asgari ücretin 2 bin 200 TL olmasını istiyor

Öztrak, geçen hafta hükümetin yeniden değerleme oranını belirlediğini, bu kapsamda vergiler ve cezaların yüzde 23,7 artırıldığını anımsatarak, "Peki kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak bunu izleyeceğiz göreceğiz." ifadesini kullandı. CHP olarak TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracak bir kanun teklifi sunduklarına, bu teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenlemenin de olduğuna değinen Öztrak, "Önümüzdeki günlerde kimler işçinin, emekçinin yanında, kimler emekçilerin karşısında, havuzcuların yanında bunu görme imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
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