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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi 2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2019 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını tespit edecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman yapılacağı belli oldu. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi 2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2019 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını tespit edecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman yapılacağı belli oldu.

Türkiye’ye sayıları milyonları bulan vatandaş asgari ücretle çalışmakta. Hal böyle olunca da milyonların gözü kulağı 2019 asgari ücret zamında oluyor. Türk-İŞ yeni yılda asgari ücret zammı için ilk değerlendirmesini yapmıştı. Türk-İŞ’den gelen açıklamada asgari ücret için pazarlıkların 2 bin TL’den başlanılması gerektiği vurgulanmıştı. Asgari ücretin ne kadar olacağı ve 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken, 2019 asgari ücret zamına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret tespit komisyonu 2019 asgari ücreti için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. 2019 asgari ücret ne kadar olacağı bu toplantı sonrası belli olacak. Kamuoyunun beklentileri asgari ücret 2019'da net 2 bin 300 TL olması yönünde.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
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