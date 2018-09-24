AÖF kayıtları başladı mı? 2018 2019 AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim kapsamında AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül tarihi itibariyle başladı. AÖF 2018-2019 AÖF kayıt yenileme işlemi yapacakların dikkat etmesi gereken bilgiler haberimizden takip edebilirler. İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme son başvuru tarihi…

Anadolu Üniversitesi'nden yanıt geldi. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF açıklamasında kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona ereceğini duyurdu.

İŞTE AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.