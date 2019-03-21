2019 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Binlerce vatandaş Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimini merak etmeye başladı. Anadolu üniversitesi internet sitesinde adayların merak ettiği '2019 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?' sorusunun cevabını verdi. İşte AÖF sınav takvimine ilişkin bilgiler...

AÖF sınavları ne zaman?

Adayları gireceği AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

AÖF sınav kuralları

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019