ALES son dakika2019 ALES ilkbahar dönemi sınavı ne zaman? ALES başvuruları başladı mı?

ÖSYM 2019 ALES ilkbahar sınavına ilişkin takvimi son dakika olarak açıkladı. 2019 ALES ilkbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak? ve ALES 2019 ilkbahar başvuruları ne zaman alınmaya başlanacak?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES İlkbahar Dönemi) Mayıs 2019 tarihinde 81 il merkezinde ilkbahar Dönemi Sınavı yapılacak. ALES 2019 İlkbahar dönem sınavın başlama saati saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. 2019 ALES ilkbahar dönemi sınav başvuruları Mart 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM 2019 ALES Kılavuzuna göre, ALES başvuruları, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.