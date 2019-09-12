2019 ALES giriş belgeleri açıklandı

Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:52
2019 ALES giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nininternetsitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ALES GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

Günün Özeti

  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(2019-ALES/2)
  3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri

Günün Özeti

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