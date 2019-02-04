Akademik personel olabilmenin hayalini kuran bireyler ile yüksek lisans eğitimi için gerekli puanı almak isteyen on binlerce aday, '2019 ALES ne zaman?' sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2019 sınav takvimi neticesinde ALES sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 ALES ne zaman yapılacak?

2019 ALES ne zaman yapılacak? 2019 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri şu şekilde;

ALES/1

Sınav tarihi: 05.05.2019

Başvuru tarihleri: 05.03.2019 - 13.03.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 30.05.2019

ALES/2

Sınav tarihi: 22.09.2019

Başvuru tarihleri: 09.07.2019 - 17.07.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 17.10.2019

ALES/3

Sınav tarihi: 17.11.2019

Başvuru tarihleri: 17.09.2019 - 25.09.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 12.12.2019

ALES nedir?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES'e kimler başvurabilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.