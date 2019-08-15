Okullar ne zaman açılacak? sorusu şimdiden öğrenci ve velilerin gündeminde. 2019*2020 eğitim döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla uyum eğitimi yapılacak. Peki 2019-2020 Okullar ne zaman açılacak? meb.gov.tr İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 9 Eylül 2019 Pazartesi günü açılacak. 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde ise uyum eğitimi yapılacak.

Yaz tatilinin çok uzun sürmesi nedeniyle birçok öğrenci okulların bir an önce açılmasını istiyor. Okullar her yıl Eylül ayının ikinci haftasında yeni eğitim ve öğretim hayatına başlıyor. Peki 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında okullar hangi gün açılıyor? İşte merak edilen tarihler…

“Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıkça daha önce açıklanan yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek