2019-2020 okul kursları başvuruları ne zaman? sorusu merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına başvurular başladı. MEB tarafından açıklanan öğretmen başvuru işlemleri 14-18 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Peki, 2019-2020 okul kursları başvuruları nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Öğretmen başvuruları ne zaman?

Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemleri yıllık olarak yapılacak 1. ve 2. dönemi tümden kapsayacak. Öğretmen başvuruları bu kapsamda 14 Eylül ile 18 Eylül 2019 tarihleri arasında olacak.

Öğrenci başvuruları ne zaman?

Öğrenci başvurularının alınması işlemi ise öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından 19-23 Eylül 2019 tarihlerinde olacak.

2019-2020 okul kursları başvuruları nasıl yapılıyor?

MEB Destekleme kurslarında görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

MEB Destekleme kurslarında görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.