2019-2020 Öğretmen maaşları ne kadar oldu? sorusu okulların açılması ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla gündeme geldi. 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış ve zam kararı hakem heyetine bırakılmıştı. Hakem heyeti, hükümetin vermiş olduğu teklifi aynen kabul etti. Bu doğrultuda memurlara yapılacak zam oranları netleşti. 2020 yılı için memur ve memur emeklilerine %4+4 zam yapılacak. Peki, 2019-2020 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

2019-2020 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan devlet memuru öğretmenlerin maaşları 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %4 maaş zammı ile birlikte artmış olacak. Diğer zam oranı da 1 Temmuz 2020'den geçerli olmak üzere tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenler de %4 zam alacaklar. Bu oran 2021 yılında %3 ve %3 lük iki dilim halinde uygulanacaktır. Enflasyon rakamlarının yüksek yada düşük çıkması ile maaş zammı oranı da öğretmenlerin maaşları kademe / dereceye göre yansıyacaktır. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu. Yıllık en fazla artış %41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,59 düştü. Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,59 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,51 artış gösterdi.

İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Buna göre MEB'de görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2020 ocak ayı net maaşları...

2019-2020 Öğretmen maaşları

1/4 25 ve üzeri 4.409 TL

1/4 24 4.408 TL

1/3 23 4.405 TL

1/2 22 4.399 TL

1/1 21 4.384 TL

2/3 20 4.300 TL

2/2 19 4.295 TL

2/1 18 4.285 TL

3/3 17 4.210 TL

3/2 16 4.206 TL

3/1 15 4.202 TL

4/3 14 4.144 TL

4/2 13 4.139 TL

4/1 12 4.133 TL

5/3 11 3.982 TL

5/2 10 3.953 TL

5/1 9 3.947 TL

6/3 8 3.939 TL

6/2 7 3.922 TL

6/1 6 3.903 TL

7/3 5 3.894 TL

7/2 4 3.887 TL

7/1 3 3.884 TL

8/3 2 3.875 TL

8/2 1 3.826 TL

9/2 1 3.824 TL

9/1 0 3.819 TL

- Aile yardımı bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

- Hesaplamalarda hiç bir kesinti yoktur.(Sendika,BES,İlksan, Kredi vb.)