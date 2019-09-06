2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu üniversitelilerin gündeminde. YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi işlemleri de tamamlandı. Şimdi üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki 2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne zaman açılacak?

2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı bilgisi, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilmektedir. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla öğrenilebilmektedir. Açılma tarihleri, üniversite ve fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

2019 YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

İşte konu hakkında ÖSYM'den yapılan açıklama...

"Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."