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2019-2020 eğitim öğretim yılı

Gazetemiz okurlarından Hanifi Evren, ‘2019-2020 eğitim öğretim yılı’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

04 Ekim 2019 Cuma 12:03
2019-2020 eğitim öğretim yılı

2019–2020 yılı Yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Türkiye’de eğitim sistemi muasır seviyeyi yakalamaktan çok uzak. Sıksık üzerinde oynandı, deneme tahtasına dönüştü. Her gelen siyasi hükümetler kendi kafasına göre değişiklikler yaptı ve yaptığı bu değişikliklerde de olumlu neticeler alamadı. Neden alamadı acaba? Özellikle AK Parti döneminde  niye böyle oldu? Bunun sebepleri üzerinde de bir araştırma yapmadı veya ehil insanlara danışmadı. Ya da dünyada daha iyi örneği olan ülkelerden istifade etmedi. Eğitim sisteminde yapılan yanlışlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. İlk önce okula başlama yaşı yanlış, çocuk daha kendi ihtiyaçlarını kendisi göremezken okula başlatılıyor. O çocuk kendi kendine yemek yiyemiyor, tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor, elbiselerini giyemiyor. Bundan dolayı yedi yaşından önce okula başlamak çok erken diye düşünüyorum. Sınavlara bir ay kala yapılan sınav değişikliklerini deyin, ne derseniz deyin eğitim iyi gitmiyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:03
  1. AK Parti
  2. 2019–2020 yılı Yeni eğitim ve öğretim yılı
  3. Hanifi Evren
  4. Sınav

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