Yaz tatili henüz bitmeden öğrenci ve veliler 2019-2020 eğitim- öğretim döneminin ne zaman açılacağını merak ediyor. Okular ne zaman açılıyor sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren yaz tatili süresi 13 haftadan 11 haftaya indirildi. Peki 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

Okula başlama yaşı kaç?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.