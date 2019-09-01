2019-2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? Yeni sisteme göre yarıyıl tatili takvimi

Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yapılan değişikliğin detaylarını araştırıyor. Sorulan sorulardan ilki yeni eğitim sistemine göre 2019-2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ne zaman ara tatili yapılacak? İşte detaylar...

01 Eylül 2019 Pazar 21:27
2019-2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? Yeni sisteme göre yarıyıl tatili takvimi

Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yapılan değişikliğin detaylarını araştırıyor. Sorulan sorulardan ilki yeni eğitim sistemine göre 2019-2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ne zaman ara tatili yapılacak? İşte detaylar...

2019-2020 ara tatiller ne zaman yapılacak?

-Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

– 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

– Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

– İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

– 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

– 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

 

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