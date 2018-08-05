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2018 MTSKS-3 ehliyet sınav soruları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar 4 Ağustos'ta 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına girdi. MTSKS sınavına giren adaylar ehliyet sınav soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav sonuçları açıklandı mı? Ehliyet sınav soru ve cevapları http://odsgm.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilmekte.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:43
2018 MTSKS-3 ehliyet sınav soruları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar 4 Ağustos'ta 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına girdi. MTSKS sınavına giren adaylar ehliyet sınav soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav sonuçları açıklandı mı?

Ehliyet sınav sorularının ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor. 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 4 Ağustos ehliyet sınav soru ve cevapları ise aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz .

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARINA ULAŞKAM İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAVINI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREK

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

2018 EHLİYET (MTSKS) SINAV TAKVİMİ

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018,

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVLARI ARTIK E SINAV ÜZERİNDEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.

Ehliyet belgesi almak veya ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler daha önceden Emniyet Genel Müdürlüklerinden işlemini gerçekleştiriyordu ancak 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren ehliyet işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden yapılmakta. Ehliyet belgelerini yenilemek isteyenler yada ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Bu işlem için Nüfus Müdürlüklerinden randevu almak zorundasınız. İlk kez ehliyet belgesini alanlar da dahil ehliyet yenilemek için müracat edilmesi gereken kurum Nüfus Müdürlükleri

Eski ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler aşağıda ki belgeleri hazırlamalıdır.

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Ehliyet sınavını kazandıktan sonra ehliyet belgesi çıkaracak olan kişiler ise aşağıda ki evrakları hazırlayacak:

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:43
  1. http://odsgm.meb.gov.tr/
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