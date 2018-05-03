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2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de açılacak

Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana'nın ardından Türkiye'nin 5. şehir hastanesi, 5 Mayıs'ta Kayseri'de hizmete açılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:45
2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de açılacak

Törenle hizmete girecek olan, 464 bin 69 metrekare kapalı alana sahip Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, bin 607 yatak kapasiteli.

Hastanede yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.

Ana hastanede 499 tek, 259 çift kişilik oda yer alacak. 361 poliklinik, 43 ameliyathane, 241 yoğun bakım ve 26 diyaliz yatağı bulunacak.

Sağlık kampüsünde, branşlara göre genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek.

Hasta odalarının her biri ayrı tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabına sahip olacak. Hastanede, 3 bin 33 araçlık kapalı, 220 araçlık da açık otopark bulunacak.

2018 yılı içerisinde Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir şehir hastanelerinin de hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:45
  1. Türkiye
  2. Eskişehir
  3. Kayseri
  4. Ankara
  5. Mersin
  6. Adana
  7. Manisa
  8. Isparta
  9. Elazığ

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