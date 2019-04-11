2018’in ahisini ziyaret edip başarılar diledi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü iş yerinde ziyaret etti. Ticari hayatında başarılar diledi.

Hüseyin Cahit Köktürk de Vali Bektaş’a ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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