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Seçim 2019 Sayfası

2018’in ahisini ziyaret edip başarılar diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü ziyaret etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:25
2018’in ahisini ziyaret edip başarılar diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü ziyaret etti.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk’ü iş yerinde ziyaret etti. Ticari hayatında başarılar diledi.


Hüseyin Cahit Köktürk de Vali Bektaş’a ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:25
  1. doğa

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