2018'de sanat dünyasının çok sayıda önemli ismi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - 2018 yılında, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında önemli kayıplar yaşandı.

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak'ta vefat etti. "Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" adlı kalabalık kadrolu aile filmlerinde Adile Naşit ile rol alan, tiyatro ve sinemanın unutulmazları arasına giren Özkul, 93 yaşındaydı.

Dondurmam Gaymak filmindeki rolüyle hatırlanan sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak'ta hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Özdemir, kalp krizi sonucu Beykoz'daki evinde yaşamını yitirdi.

The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan, 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Londra'da yaşıyordu.

- Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi görürken yaşama veda etti.

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede, 14 Şubat'ta 54 yaşındayken vefat etti.

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ile Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" rolleriyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetti. Yazgan 72 yaşındaydı.

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 10 Mart'ta yaşama veda etti. 76 yaşındaki sanatçı, birçok yapıma sesiyle katkı sağlamış, emekliliğin ardından ise yönetmenlik yapmaya devam etmişti.

Sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu (84) kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.

Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, 29 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

- Semavi Eyice, 96 yaşında yaşama veda etti

Şair, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer, 1 Nisan'da Muğla'da hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Tamer, "Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarıydı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu (82), kalp krizi nedeniyle 2 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Opera sanatçısı, oyuncu ve ressamSevda Aydan, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 6 Nisan'da hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Prof. Dr. Aydan, "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle akıllarda yer edinmişti.



Şair Cemal Safi, 17 Nisan'da, 79 yaşında yaşama veda etti. Safi'nin, 40'ı Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 kadar şiiri bestelendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs'ta 96 yaşındayken vefat etti. Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün de sahibi olan, İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı Eyice, 400'ü aşkın bilimsel makaleyle çok sayıda kitaba imza attı.

- Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran'da hayatını kaybetti

Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran'da 94 yaşında hayatını kaybetti. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

"Soul'un Kraliçesi" olarak bilinen ABD'li ünlü şarkıcı Aretha Franklin, 16 Ağustos'ta 76 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü Chicago, Gypsy, Annie ve Cinderella filmlerinin yapımcılarından biri olan Craig Zadan, 20 Ağustos'ta vefat etti.



Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 23 Ağustos'ta 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Aram Gülyüz (87), 1 Eylül'de yaşama veda etti. Yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme alan Gülyüz, "Ayşecik" film serisiyle "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 2 Eylül'de 79 yaşında hayatını kaybetti. En son "Kiralık Aşk" dizisinde oynayan sanatçı, "Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk", "Kolpaçino: Bomba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kaptan", "Acı Hayat", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ayrı Dünyalar", "İhtiras Kurbanları" ve "Asi Evlat" adlı yapımlarda da rol almıştı.

- Ara Güler, 90 yaşında vefat etti

Ünlü ABD'li oyuncu Burt Reynolds 6 Eylül'de yaşamını yitirdi. Beyaz perdeye 1972'de çekilen "Deliverance" adlı filmle adım atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle ününü pekiştirdi. Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştü.

Sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kemal İnci, 30 Eylül'de 85 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Oyuncu, sunucu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet, 11 Ekim'de Avustralya'da hayatını kaybetti. Tüzcet 76 yaşındaydı.

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler (90), tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de vefat etti. Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual'ın 1961'de dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladığı Güler, aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Güler, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlünün fotoğrafını çekti ve onlarla röportajlar yaptı.



Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de yaşama veda etti.



Yaklaşık 2 yıl kanser tedavisi gören tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner (87), 14 Kasım'da yaşama gözlerini yumdu.

Dizi ve filmlerde "tonton nine" karakteriyle hatırlanan usta sanatçı Uğur Kıvılcım, 27 Kasım'da 76 yaşındayken hayatını yitirdi.