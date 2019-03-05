0553 313 94 23

2018'de en çok Suriyeli gelin aldık

2018 yılında Türk ile evlenen yabancı gelin sayısı 22 bin 743 olarak saptandı.

05 Mart 2019 Salı 11:32
2018'de en çok Suriyeli gelin aldık

Toplam evlilik sayısı 2018 yılında 553 bin 202 olarak görülürken, Türk ile evlenen yabancı gelin sayısı 22 bin 743 olarak saptandı. Bu gelinlerinde yüzde 15,7’sinin Suriyeli olduğu kaydedildi.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki evlenme ve boşanma istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere, 2018 yılındaki toplam evlilik sayısı 553 bin 202 olarak görüldü. Bu evliliklerinde 22 bin 743’ü yabancı gelinler ile yapılırken, 4 bin 119’unun yabancı damatlar ile yapıldığı kaydedildi. Yabancı gelinlerinde yüzde 15,7’si Suriyeli olurken en çok oradan yabancı gelin alındığı belirlendi. Buna karşın en çok yabancı damadın Almanya’dan olduğu kayıtlara geçti. Türkiye’de en çok evlenmenin ise Kilis’te yapıldığı saptanırken buradaki kaba evlenme hızının binde 8,55 olduğu gözlendi.

 

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılının araştırmaya konu olan diliminde, evlilik ile ilgili 35 bin 114 haber çıkışı tespit edildi. Evlilik ilgili yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların evlilikte yaşanan sıkıntılar ve kadına karşı uygulanan şiddet ile alakalı olduğu görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:32
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit TV Atatürk'e hakaret suçlamasından beraat etti
    1. Akit TV Atatürk'e hakaret..
    2. Manisa’da hedef 57 bin istihdam
    3. Mavi yolculuk, tekne kiralama..
    4. Seydişehir’e yeni bir yatırım için..
    5. Irak: “Koalisyon güçlerinin..
    6. İsrail güçleri 10 Filistinliyi..
    7. "Vatandaşın muhatapları artık yetki..
    8. Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi!..
    9. Yenimahalleli gençler Deyiş..
    10. GRAFİKLİ -Süper Lig'de "yaprak..
    11. Filipinler'den ABD ile savunma..
    12. Avrupa borsaları
    13. Spor yaparken göz bebeğini parçaladı
    14. Dev filonun icralık 26 bin aracı..
    15. FETÖ'cü Danıştay üyelerine Gülen'den..
    16. 2 mahkum Bozüyük Açık Cezaevinden..
    17. Mustafa Akış’a silahlı saldırı olayı
    18. Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti!..
    19. Şair imam şiir kitabı çıkarmak istiyor
    20. 2018'de en çok Suriyeli gelin aldık
    21. Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü ile Bayburt..
    22. Çankaya parklarına “Plant” ödülü
    23. Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar
    24. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    25. Süper Lig'de 24. haftada 8 müsabakada..
    26. FETÖ’den 37 asker hakkında gözaltı..
    27. Karaman’daki arazi cinayeti zanlısı..
    28. Seyyit Ahmet Arvasi’yi anma programı
    29. Başkan Gürlesin: “Halkımıza en iyi..
    30. GRAFİKLİ - DEAŞ'a şubatta ağır darbe
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor