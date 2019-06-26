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2018’de Denizli’de 959 bin 992 kişi sinemada film izledi

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 ‘Sinema ve Tiyatro İstatistikleri’ni yayımladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
2018’de Denizli’de 959 bin 992 kişi sinemada film izledi

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 ‘Sinema ve Tiyatro İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre, Denizli’de 2018 yılında sinema filmlerini izleyenlerin sayısı 959 bin 992 kişi oldu.


Denizli’de 2018 yılında 28 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 3 bin 632 oldu. Sinemalarda 575 filmin gösterimi yapıldı. 2018 yılında kentte sinema salonlarında gösterilen film sayısı 575 oldu. Sinemalarda gösterilen yerli film sayısı 253 olurken, yabancı film sayısı 322 oldu. 2018 yılında Denizli’de gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı 959 bin 992 kişi oldu. Yerli filmleri izleyenlerin sayısı 565 bin 967 olurken yabancı filmleri izleyenlerin sayısı 394 bin 25 kişi oldu.


2018 yılında 8 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 89 oldu. Bu eserler toplam olarak 661 kez sahnelendi. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 204 bin 534 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 89 eserin 68’i yetişkin, 21’i çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 120 bin 914 kişi, çocuk oyunlarını ise 83 bin 620 kişi izledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
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