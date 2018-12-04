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İŞKUR, 2018'de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018 yılında geçen seneyi geride bırakarak, bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 12:28
İŞKUR, 2018'de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bir otelde düzenlenen "Manisa 11. İstihdamda Buluşma Günleri" programının açılışında yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında "işlevini yerine getiremiyor, artık kapatalım" denilen İŞKUR'un 2002'den bu yana istihdamda adeta destan yazdığını belirtti.

"İş birliği ile başardık"

Uzunkaya, 2002'de sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un "geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiye iş bulduğu" bilgisini vererek "Üniversiteler, odalar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız iş birliği ile bunu başardık. Yoksa tek bir kurumun bir milyon 57 bin kişilik istihdamı tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildir." dedi.

"2018'de bir milyon 110 binden fazla kişi işe yerleşti"

Her geçen yıl başarılarına yenilerini eklediklerini aktaran Uzunkaya, "Yılın bitmesine sayılı günler kala 2018'de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik. Ayrıca Manisa'nın da 2018'de bugün itibarıyla yaptığı işe yerleştirme sayısı ise 24 bin. Yani Manisa, İŞKUR'un 2002 yılında tüm Türkiye'de yaptığı istihdamı tek başına yapıyor. Bu geldiğimiz noktayı, aldığımız mesafeyi ortaya koymamız açısında önemli bir gösterge." diye konuştu.

Uzunkaya, Türkiye'nin işe yerleştirmede yüksek hacimli iş gücü piyasasına sahip ABD ve Avrupa ülkelerine göre daha iyi bir performans gösterdiğini, genç istihdamda pek çok dünya ülkesinin eksilerde performans sergilerken Türkiye'nin bu alanda başarılı bir performans gösterdiğini ifade etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de tarımı ve sanayisi ile öne çıkan Manisa'nın, Türkiye'de işsizliği en alt seviyede olan illerde birisi konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

İşsizlikle mücadelede yeni yöntemler belirlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Deniz, özellikle meslek liselerine bakış açısının değiştirilerek meslek lisesinin okul kazanamayan öğrencilerin gittiği okul olarak değil iş gücü piyasasına nitelikli personel yetiştiren kurumlar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Manisa'da en çok istihdam, engelli istihdamı, kadın istihdamı sağlayan firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:28
  1. Manisa
  2. Cafer Uzunkaya
  3. İŞKUR

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