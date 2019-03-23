2018’de afetzedelere 431 bin 500 TL yardım yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, Balıkesir’de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Balıkesir genelinde her türlü yaşanacak afet ve acil durum için hazır olduklarını söyleyen Bayram Şahin, verdikleri eğitimlerle de hem öğrencilere hem de vatandaşlara afet bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Müdür Şahin, 2018’de Balıkesir’de yaşanan çeşitli afetlerde zarar gören vatandaşlara ise 431 bin 500 TL yardım yapıldığını açıkladı.

Balıkesir’in birinci derece deprem bölgesi olmasının yanı sıra heyelan, kaya düşmesi ve sel felaketi açısından da afet bölgelerinin bulunduğunu belirten İl Müdürü Bayram Şahin, oluşturdukları risk haritalarıyla muhtemel bir afete müdahale için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, “25 ilde bulunan AFAD lojistik depolarından biri de ilimizde bulunmaktadır. 3 bin 50 m²’lik alana sahip AFAD depomuzdaki malzeme sayıları çevre illere yapılan yardımlar veya gelen yeni malzemeler nedeniyle sürekli olarak değişmektedir. Güncel verilere göre; 3 bin 417 adet 16,5 m²’lik çadır, 480 adet yastık + çarşaf, 5 bin 394 adet battaniye, bin 720 adet aile mutfak seti mevcuttur. Afet ve acil durum hallerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce ihbarlar alınmaktadır. Müdürlüğümüze ait analog telsiz sistemi mevcut olup 2 röle, 1 sabit, 1 araç, 1 araç uydu kiti ve 31 adet el telsizi ile sistem çalışmaktadır. Acil telsiz haberleşmesi için AFAD Başkanlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine kurdurulan CODAN telsiz sistemi ve Barre Marka HSSB Telsiz Sistemi mevcuttur. Ayrıca, afet ve acil durum hallerinde, kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşları ile kesintisiz iletişimi sağlamak için İlimize uydu telefonları tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüzde 5 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 58 kadrolu, 13 sözleşmeli, 1 geçici olmak üzere toplam 72 personelimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

İl Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bayram Şahin, “AFAD Başkanlığının ’Afete Hazır Türkiye – Afete Hazır Aile Bilinçlendirme ve Eğitim Kampanyası’ ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik eğitim çalışmalarına başlanılmıştır. Müdürlüğümüzce afet ve acil durumlara hazırlık ve afet bilincini artırabilmek amacıyla 2013-2018 yılları arasında 52 bin 849 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Bu süreç içinde toplamda 269 okulda 38 bin 60 öğrenciye, 145 kamu kurumunda 10 bin 88 kişiye ve 106 özel firmada da 4 bin 701 personele eğitim verilmiştir. Müdürlüğümüzce; 2014-2018 yılları arasında 7 bin 594 vatandaşımıza KBRN farkındalık eğitimi verilmiştir” dedi.

Afetlere müdahalenin yanında afetlerden oluşan zararlar sonrasında da çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Bayram Şahin, “Balıkesir’de 2018 yılında yangın afeti sebebiyle 19 afetzedeye 139 bin TL yardım yapılmıştır. Kepsut ilçesinde, 12.08.2018 tarihinde meydana gelen dolu yağışı ve fırtına nedeniyle konutları hasar gören 8 afetzedeye toplam 6 bin TL yardım yapılmıştır. Bandırma ve Erdek ilçelerinde, 13.09.2018 tarihinde meydana gelen su baskını afeti nedeniyle konutları ve eşyaları zarar gören 196 afetzedeye toplam 286 bin 500 TL yardım yapılmıştır. Balıkesir’de, 2018 yılında meydana gelen afetler nedeniyle 223 afetzedeye toplam 431 bin 500 TL yardım yapılmıştır. Bunun yanında Başkanlığımızın 2016/3 sayılı genelgesi kapsamında; yangın afetinde konutu ağır hasar gören afetzedelere 8 bin 500 TL acil yardım ödeneği gönderilmektedir” ifadelerini kullandı.