YAŞ terfi listesi 2018 Yüksek Askeri Şura kararları tam liste terfi eden olan generel kara hava deniz terfi listesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası bir açıklama Yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarını açıkladı. YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. İşte İbrahim Kalın'ın YAŞ kararlarına ilişkin açıklaması:

"Toplantıda, TSK'de görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi." Kalın, Tümgeneral Kemal Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla'nın korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Ercan Çorbacı'nın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini aktardı. İbrahim Kalın YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenilebileceğini açıkladı.

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