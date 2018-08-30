2018 YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

2018 YKS sonuçları 31 Temmuz’da açıklanmıştı. YKS sonuçlarına göre üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında ise YKS TYT AYT puanlarına göre, üniversite tercihlerini yaptı. ÖSYM YKS takvimine göre YKS 2018 tercih sonuçları yarın açıklanacak. Peki 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları yarın ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2018 YKS yerleştirme sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

2018 Üniversite tercih sonuçlarında son dakika heyecanı sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT), 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) yapılmıştı. YKS 2018 sınavına giren milyonlarca üniversite adayı ilk heyecanı ÖSYM YKS sınav sonuçlarında yaşadı. Zira YKS sonuçları 31 Temmu’da açıklanmıştı. YKS sonuçlarının heyecanını atlatan adayları bu kez de YKS-TYT-AYT puanlarına göre tercih süreci heyecanı yaşadı. Üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında YKS puanına göre özel ya da devlet üniversite tercihlerini yaptı. YKS tercih sonuçlarını binlerce üniversite adayı bekliyor.

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ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçlarında nefesler tutuldu. Zira YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de. ÖSYM 7-14 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercih sonuçlarını yarın açıklanacak. Peki yarın saat kaçta açıklanır YKS yerleştirme sonuçları , ÖSYM YKS tercihleri kılavuzunda saat belirlirmemiş, ancak 2018 YKS yerleştirme sonuçlarının saat 14:00 sularında açıklanması bekleniyor. ÖSYM YKS 2018 üniversite tercih sonuçlarını daha erken de açıklayabilir daha geçte açıklayabilir. ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih işlemi 14 Ağustos’ta sona ermişti. Hayalindeki üniversiteye girmek için sıkı bir çalışma yapan üniversite adayları YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yaptı. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde üniversiteler kapılarını kayıt için öğrencilere açacak. Peki ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih sonuçları ve üniversite tercih yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt detayları…

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2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2018 YKS tercih sonuçlarının 31 Ağustos'da açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı ancak Ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.