2018 YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? | ÖSYM YKS sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim?

YGS ve LYS’nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS 31 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı 2018 YSK için ter dökecek. Peki YKS sınav giriş belgesi ve YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YÖK üniversite sınav sisteminde köklü bir değişikliğe gitmişti. YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı yapılan üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS olarak değişti ve üniversite sınavı tek oturumda yapılacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca üniversite öğrencisi YKS adayı, 31 Haziran ve 1 Temmuz’da YSK sınavına girecek.

YKS 2018 baraj puanı kaç? YKS sınavında kaç net yaparsam barajı geçerim?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan üniversite sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde milyonlarca aday YKS sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Adaylar, YSK giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC numarası ve kendilerine verilen şifre ile öğrenebilecekler.

YSK Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan bir gün öncesinden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

ADAYLAR YSK SINAVINA NASIL GİRECEK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)

Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)