2018 YKS üniversite lisans programları en küçük puanla yerleşen aday başarı sırası

Üniversite adayları 7-14 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacaklar. ÖSYM, üniversitelerin taban puanlarını en küçük ve en büyük puan ve puan türlerini içeren 2018 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. YÖK ise YKS'de tercih yapacak adayların lehine barajları genişlettiğini duyurdu. 2018-YKS yükseköğretim lisans programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu