2018 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. İlk aşamada yerleşemeyen adaylar ise arayışa geçti.

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS, yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İlk tercih aşamasında yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme tarihleri merak konusu oldu. Fakat 2018 üniversite ek tercihler için ÖSYM henüz bir tarih vermedi. YKS ek yerleştirme tarihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

2018 YKS tercih ve yerleştirme sonrası gözlerin çevrildiği YKS ek tercihleri için geri sayım başladı. YKS ek tercihi yapacak öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak açıklamada ve YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor sorusunun cevabında. Peki YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte ek tercihlerle ilgili merak edilen tüm detaylar...

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir..