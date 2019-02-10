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"2018 yılını yüzde 27 büyüme ile kapattık"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı:- "2018 yılını beklediğimiz gibi yüzde 27 büyüme ile kapattık"- "Gıda hazırlama toplamı, tost makineleri, blender, mikser, saç kurutma ve saç şekillendirme kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz. 2019'da da bu başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Temizlik kategorisine yaptığımız yatırımlarla da pazarda büyümeye devam edeceğiz"- "Bu yıl ihracat ile ilgili hayallerimiz büyük. 2019'da hedefimiz, yurt dışındaki Caribou ve Starbucks'larda yer almak"

10 Şubat 2019 Pazar 11:05
"2018 yılını yüzde 27 büyüme ile kapattık"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 2018 yılını bekledikleri gibi yüzde 27 büyüme ile kapattıklarını bildirdi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda hazırlama, pişirme-kızartma, içecek hazırlama, kişisel bakım, süpürge ve ütü olmak üzere 6 ana kategoride tüketicilerle buluştuklarını ifade ederek, 2018 yılında bağımsız bir araştırma firmasının ocak-ekim sonuçlarına göre, küçük ev aletleri alanında adette birinci marka, ciro olarak da ilk 5 marka içerisinde olduklarını aktardı.

Şirket olarak son yıllarda yakaladıkları büyüme hızını bu yıl da sürdürdüklerini belirten Kolbaşı, geçen yılı bekledikleri gibi yüzde 27 büyüme ile kapattıklarını söyledi.

Kolbaşı, 2019 beklentilerine değinirken, "Bütçelerimizi ve planlarımızı hazırlarken küresel ve bölgesel ekonomideki gelişmeleri, hükümetimizin belirlediği hedefler doğrultusunda makroekonomik dengeleri de yakından takip ediyoruz. Gıda hazırlama toplamı, tost makineleri, blender, mikser, saç kurutma ve saç şekillendirme kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz. 2019'da da bu başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Temizlik kategorisine yaptığımız yatırımlarla da pazarda büyümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

2019'un hareketli bir yıl olacağına işaret eden Kolbaşı, seçim ekonomisinin dinamizm getireceğini, "işletme sermayesinin verimli kullanımının" odaklanacakları konu başlıkları arasında yer aldığını aktardı.


- "2019'da hedefimiz, yurt dışındaki Caribou ve Starbucks'larda yer almak"


Murat Kolbaşı, ihracatlarının yarısını sıcak içecek kategorisi ile gerçekleştirdiklerini, çay ve kahve gibi makinelerin ihracatı ile Türk kültürünün dünyaya taşınmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Ürünlerini 35 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Kolbaşı, "İhracatımızın büyük kısmını Körfez ülkelerine, Avrupa'ya, Kuzey Afrika ve ABD'ye gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl ihracat ile ilgili hayallerimiz büyük. 2017 yılının son çeyreğinde Starbucks ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği paralelinde dünyanın önde gelen kahve zinciri Starbucks’ın Türkiye’deki tüm mağazalarında Arzum OKKA Türk kahvesi makinesi kullanılmaya başlandı. 2019'da hedefimiz, yurt dışındaki Caribou ve Starbucks'larda yer almak. Şimdiden bu konuda yol almaya başladık." şeklinde konuştu.


- "Arzum, 2019'a hızlı bir başlangıç yaptı"


Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı, Ambiente 2019 Fuarı'nda OKKA ailesinin, 5. yılına özel yeni ürünlerle yer aldığını belirterek, 2013'te UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine giren Türk kahvesinin, 5 yıldır Arzum OKKA ailesi ile geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyaya yayılmaya devam ettiğini anlattı.

Kolbaşı, Arzum'un 2019'a hızlı bir başlangıç yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde yeni ürünlerimizi arka arkaya tüketicilerimizle buluşturmaya başladık. Biliyorsunuz, ödüllerle de özdeşleşen bir markayız. Elektrikli süpürgemiz Olimpia Power ile If Design Awards 2019'da yılın ilk ödülümüzü aldık. Böylece son 3 yıldır tasarım ve inovasyon alanında aldığımız ödül sayısını 30'a çıkarmış olduk. Farklı kategorilerimizde büyük ve ses getirecek iş birliklerimizi de yılın ikinci çeyreğinde müşterilerimizle buluşturacağız."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:05
  1. Arzum
  2. Murat Kolbaşı

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