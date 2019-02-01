0553 313 94 23

2018 yılında Kudüs’te yaşananlar

İşgal altındaki Kudüs’te 2018 yılı yine acı, gözyaşı ve zorluklarla geçti.

01 Şubat 2019 Cuma 14:12
2018 yılında Kudüs’te yaşananlar

Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Miraç mucizelerinin mekanı, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa yine mahzundu, yine terk edilmişliğini, çaresizliğini ve kuşatılmışlığını yaşadı.

Ortadoğu’nun şımartılmış çocuğunun küstahlıkları günbegün artarak devam etti. Polis ve asker gözetiminde 33.069 Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. İşgal güçleri 27 Temmuz ve 17 Ağustos’ta Mescid-i Aksa’nın kapılarını tamamen kapatarak içeriye girişi ve orada ibadeti engelledi. 

176 kişiye Aksa’ya girme yasağı konuldu.

Mescid-i Aksa’nın içerisinde Türk bayrağı açılması yasaklandı.

Mescid-i Aksa’yı barındıran Kudüs’te de zulüm durmadı. 7 Müslüman şehit edildi.

1736 kişi tutuklandı. Bunların 63 tanesi kadın, 461 tanesi 12-18 yaş arası çocuktu. 33 tanesi ise 12 yaşından küçüktü. Bu çocukların 39 tanesi okula giderken veya okuldan dönerken gözaltına alındı. Henüz oyun çağındaki çocuklardan korkan bir devlet! İnsan hakları, çocuk hakları, eğitim hakkı tüm bunları yok sayan bir yönetim anlayışı! Buna karşın dünyadaki insan hakları savunucularının sessizliğe gömülmesi, konuşmaması, konuşamaması…

İşgal devleti, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi çalışmalarına hiçbir uyarıyı dikkate almadan devam etti. Kudüs’te 143 ev/ticari yapı yıkıldı. 24 ev bizzat sahiplerine yıktırıldı. Eğer onlar kendi evlerini yıkmamış olsalardı, belediye tarafından evleri yıkılacak ve bir de yıkım bedeli ödemek zorunda kalacaklardı. Bunun dışında Yahudi yerleşim grupları 6 evi zorla ele geçirmiş oldu. Kudüs’te 5820 Yahudi yerleşimcisi için yeni yerler yapılmasına onay çıktı.       

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e ziyaretlerini arttırmalarından ve oraya sahip çıkmalarından rahatsız olan işgalciler, 18 yaş altı gençlerimizin velisi olmadan Kudüs’e girişlerini engellemeye devam etti. Ayrıca vatandaşlarımızın bir yılda birden fazla Kudüs’e girmeleri yasaklandı.

2018 yılı Kudüslüler ve Kudüs’ü önemseyen Müslümanlar için barış ve özgürlüklerin yaşanmadığı, baskı, zulüm ve zorbalıkların arttığı, tüm beklentilerin ve temennilerin bir başka yıla ertelendiği kayıp bir yıl oldu.

Adem Yenihayat

Burak Derneği Başkanı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:12
  1. Burak Derneği
  2. Kudüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak."
    1. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru..
    2. ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan..
    3. Hareket halindeki araçta dans eden..
    4. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya..
    5. "AÜ'nün amiral gemisi: AÖF sistemi"
    6. "IMF konusunun gündeme getirilmesi..
    7. Kremlin Guaido'dan mektup gelirse..
    8. Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
    9. Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF..
    10. 2018 yılında Kudüs’te yaşananlar
    11. Özhaseki: HDP'nin değil, Kürt..
    12. 98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı..
    13. Ege Denizi'nde deprem!
    14. "HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın..
    15. Genç siber güvenlik uzmanları Cyber..
    16. Turizmcilerin bahanesi kalmayacak
    17. Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul..
    18. Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2..
    19. Market alışverişleri abonelik..
    20. Umre'ye akın var
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!