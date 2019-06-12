Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Ölüm İstatistikleri’ verilerine göre, 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi hayatını kaybetti.

2018 yılında kentte ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,80 azalarak 6 bin 189 kişi oldu. Denizli’de 2018 yılında ölenlerin yüzde 3 bin 338 kişisi erkek ve 2 bin 851 kişi kadınlardan oluştu.

Kentte 2018 yılında ölenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, toplam ölümlerin yüzde 54,8’i yani 3 bin 393 kişisi 75 yaş ve üzeri yaş grubunda gerçekleşti. En az ölüm ise 8 kişi ile 5-9 yaş grubunda gerçekleşti.

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise Denizli’de 2018 yılında binde 6,0 oldu. Bu değerle Denizli kaba ölüm hızında Türkiye genelinde Sakarya ile birlikte 43. sırada yer aldı.