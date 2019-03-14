2018 Yılı her 10 araçtan 2 si kaza yaptı

2018 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921. Bu taşıtların yaklaşık yüzde 55’lik bölümü otomobillerden oluşuyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan motorlu taşıtlar verileri, 2018 yılı içinde kaskoda 1.640.074 , trafikte ise 1.411.311 aracın kaza dosyasına ödeme yapıldığını gösteriyor.

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2018 yılında meydana gelen kaza oranın 2017 senesine göre %27 oranında artış olduğu ve zorunlu trafik ve isteğe bağlı kaskoda ödenen tazminat oranlarında artış olduğu tespit edildi ,2018’de 7 milyar 572 milyon lira trafik, 6 milyar 766 milyon lira dakasko tazminatı ödendi. TÜİK ve TSB verilerinden yola çıkarak her 10 araçtan ortalama 2’sinin hasarlı kazaya karıştığını söylemek mümkün.