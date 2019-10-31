2018 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan 2018-YDUS'un 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.