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Eğitim Gündemi

2018 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

2019-10-31 12:27:00 -
2018 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan 2018-YDUS'un 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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