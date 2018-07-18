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2018 YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı mı? ÖSYM 2018 YDS sınavı ne zaman?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı. İşte 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuru tarihi ve 2018 YDS sınavının yapılacağı tarih…

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49
2018 YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı mı? ÖSYM 2018 YDS sınavı ne zaman?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı. İşte 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuru tarihi ve 2018 YDS sınavının yapılacağı tarih…

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı. İşte 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuru tarihi ve 2018 YDS sınavının yapılacağı tarih… ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları, 26 Temmuz'a kadar alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49
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