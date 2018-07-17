2018 yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 2018 pybs sonuçları bursluluk sınav sonuçları

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatiline girdi. Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2017-2018 eğitim öğretim takvime göre ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde 15 tatiline girmiş, 15 tatili 5 Şubat 2018 tarihinde sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girmişti.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılmıştı. MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını 18 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.