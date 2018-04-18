2018 yaz sezonunda moda olan aksesuarlar

Geçtiğimiz sezonda küçük küpeler, küçük takılar, ince bilekliklerle sadelikten yana olan modacılar, 2018 yaz sezonunda sadeliğin üzerine bir çizgi çekip tercihlerini gösterişli aksesuarlardan yana kullanıyorlar. Bu yazımızda sizler için 2018 yaz sezonunun aksesuar trendlerini derledik:

JANJANLI ŞİFON ŞALLAR

Yaz mevsiminde hem inceliğiyle rahatlık yaşatan hem de parlaklığıyla şıklık oluşturan janjanlı şifon şalları tercih edebilirsiniz. Janjanlı şifon, normal şifon kumaşlardan daha ince hafif olmasıyla kullanım kolaylığı sağlarken, şifondan daha parlak olması şıklı

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

Seçtiğiniz güneş gözlükleri ile bile tarzınızı ortaya koymanız her zaman mümkün olmuştur. Sadece yazın değil kış sezonlarında da iç ve dış mekanlarda her zaman güneş gözlüğü kullanmak bir kaç yıldır trend. 2018 Yaz Sezonunda da bu alışkanlığı devam ettirmeniz mümkün. Ancak ufak değişikler yaparak... Geçtiğimiz yılın en trend modeli olan damla şekilli güneş gözlükleri yerine bu sezon yüz şeklinin dışına taşan, kelebek ve kare, dikdörtgen şekilli gözlükler trendler koleksiyonunda yerini alıyor. Oval güneş gözlüğü modellerinin yerini çerçeveli ve geniş modeller alıyor.

ZİNCİR KEMERLER

Önceki sezonda sık sık kullanılan deri ve otantik iplerden tasarlanan kemerler 2018 yaz sezonunda yerini zincir kemerlere bırakıyor. Sezonun önerisine göre kalın, ince, gümüş renkli, bakır renkli , altın renkli gibi seçenekleri olan zincir kemerler tek şerit veya bir kaç şerit olarak kullanılabiliyor.Zincir kemerler gösterişli olması yönüyle kıyafetin bel kısmına daha çok dikkati çekiyor.

BİLEKLİKLER

2018 sezonunda birbirinde şık, gösterişli daha çok tüm bileği kalınca örten bileklik tasarımları var. Özellikle kıyafetinize uygunluk gösterdiğinde havanızı artıracak ve tarzınızı netleştirecek çizgilere sahip.

İLGİNÇ TASARIMLI KOLYE VE KÜPELER

Uzunca süredir minik olmasına, seda olmasına dikkat ettiğimiz kolye ve küpelerde 2018 yaz sezonunda ciddi bir değişiklik söz konusu. Artık birbirinden ilginç figürlerle büyük boylarına rastlayacağınız küpe ve kolyeleri satın almanın zamanı. Kuş tüyü, sembolik figürler gibi detaylara sahip olan büyük ebatlı kolyelerin yanı sıra kulağın üst kısmına takılıp küpeden daha çok dikkat çeken kulak manşetleri öne çıkıyor.Taşlısı, yazılısı, simlisi de bulunan kulak manşetleri küpe takmayı sevmeyenler için güzel bir alternatif. Trendler listesinde yerinizi almak istiyorsanız ve daha önce kullanmayı düşünmeyip satın almadıysanız büyük küpe ve büyük kolye tasarımlarını şimdiden alışveriş listenize eklemelisiniz.