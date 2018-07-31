2018 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

ÖSYM 2018 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra şimdi de üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ÖSYM takvimine göre, üniversite tercihleri 7 Ağustos'ta başlayacak. Son tercih günü ise 14 Ağustos.

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ÖSYM tarafından 31 Haziran 1 Temmuz’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM’nin sitesi üzerinden son dakika olarak açıklandı. YKS TYT ve AYT sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ 'den öğrenilebiliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 31 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1 Temmuz’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmişti. Milyonlarca genç ÖSYM tarafından yapılan YKS-TYT-AYT sınav sonuçları merak etmekte. Zira YKS sonuçlarına göre, üniversite adayları üniversite tercihlerini yapacak. ÖSYM’nin 2018 YKS takvimine göre, TYT ve AYT sınav sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. ÖSYM’nin YKS kılavuzunda duyurduğu üzere YKS 2018 TYT AYT sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. 2018 ÖSYM YKS sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr , ais.osym.gov.tr üzerinden açıklaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gözlerini üniversite tercihlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. ÜNiversite tercih dönemi 7 Ağustos'ta başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek.

YKS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi. TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.