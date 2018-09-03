2018 Üniversite kayıtları bugün başladı mı?

2018 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018-2019 eğitim öğretim döneminde üniversiteye girmeye hak kazanan adayların şu günlerde araştırdığı konular arasında yer alacak. Peki, ÖSYM 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin merakını giderecek 2018 2019 üniversite kayıt tarihleri , üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, yeni dönemde üniversite kayıt tarihleri

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

GEÇİCİ KAYITLAR NE ZAMAN?

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.