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"2018 turizmimiz için başarılı bir yıl oldu"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin:- "2018 yılı turizmimiz için başarılı bir yıl oldu. Tesislerimizde önemli doluluklar yakaladık" - "Avrupalı Türkler tüm ülke genelinde seyahat ediyorlar ve yarattıkları taleple özellikle Anadolu destinasyonlarında havayolu altyapısının oluşması ve sürdürülmesinde kritik rol oynuyorlar"- Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen:- "Geçen yıl 2 milyon 800 bin Türk kökenli turist Türkiye'ye geldi"

08 Şubat 2019 Cuma 14:15
"2018 turizmimiz için başarılı bir yıl oldu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "2018 yılı turizmimiz için başarılı bir yıl oldu. Tesislerimizde önemli doluluklar yakaladık." dedi.

2018 yılının Türk turizmi için başarılı bir yıl olduğunu ve tesislerde önemli doluluklar yakaladıklarını belirten Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupalı Türkler ayrıca tüm ülke genelinde seyahat ediyorlar ve yarattıkları taleple özellikle Anadolu destinasyonlarında havayolu altyapısının oluşması ve sürdürülmesinde kritik rol oynuyorlar. Biz bu noktayı çok önemli görüyoruz. Bugün Anadolu'da birçok noktaya Avrupa'dan low cost ve charter uçuşları Avrupalı Türklerin yarattıkları taleple gerçekleşmekte ve oluşan bu hatlar, daha geniş turizm hareketi için yolumuzu açmaktadır. Bu noktayı gözden kaçırmamamız ve gelişmesi için üzerinde çalışmamız gerekiyor."


- "2 milyon 800 bin Türk kökenli turist Türkiye'ye geldi"

Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen ise "2018'de 2 milyon 800 bin Türk kökenli turist Türkiye'ye geldi. Gelenler ortalama 24 gün kaldı." açıklamasında bulundu.

Avrupalı Türklerin ağırlık verdiği yerlerin İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Alaçatı olduğunun altını çizen Şen, "Avrupalı Türklerin yaşlıları Türkiye'yi tercih ediyor. Genç nüfus yavaş yavaş Ibiza, Mayorka, ABD gibi ülkelere gitmeye başladı." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:15
  1. Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK)Prof. Dr. Faruk Şen
  2. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin

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