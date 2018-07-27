2018 son torba yasada neler var? Meclis’te kabul edilen torba yasa maddeleri neler? Bedelli askerlik emekli aylıklarına ek ödeme

Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu torba yasa olarak bilinen düzenleme Meclis’ten geçti. Torba yasaya göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin Euro'luk tutar, 2 bin Euro'ya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Emekli aylıklarına ek ödeme yapılması, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılacak. Kanal İstanbul yap işlet devret modeli kapsamına alındı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa teklifinin bedelli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi. Kabul edilen maddeler şunlar:

-Kanunla, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık 1500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.

-Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla ilave ödeme yapılacak.

TIPPI CİHAZLARDA EK ÖDEMELER ARTIYOR

-Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yönelik hüküm 5 kata çıkarılıyor.

-Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin Euro'luk tutar, 2 bin Euro'ya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

BEDELLİ ASKERLİĞİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

-Bedelli askerlik yaşıyla ilgili teklifte yer alan 31 Aralık 1993 tarihi yeniden düzenlendi. AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle bu tarih, kamuoyundan gelen talepler de dikkate alınarak 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi.

-Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda, 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

-Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

KANAL İSTANBUL’A YAP İŞLET DEVRET MODELİ

-Torba yasa sonucunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret modeli kapsamına alınacak.

-Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

- Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor.