 TOKİ Silivri 3+1 konut çekilişi | 2018 Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 

TOKİ Silivri kura sonuçları, Silivri TOKİ 3+1 nitelikli 422 konutun kura sonucunu merak eden hak sahiplerinin bu merakı TOKİ Silivri konut, sorularının cevabı bugün Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen çekilişte giderildi. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 konutun kura çekilişi dün yapılmıştı. Bugün de 3+1 nitelikli 422 konutun kurası yapılıyor. İşte TOKİ Silivri 3+1 konut kura sonuçları

TOKİ’den ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşamak isteyen vatandaşlar Silivri TOKİ konutlarına yoğun ilgi gösterdi. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapılmış, dar gelirli vatandaşları sunulan bu konutların kura çekilişleri dün gerçekleştirilmişti. TOKİ Silivri konutlarında Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise bugün yapılacak.

3+1 KONUTUN ÖDEME TAKSİTLERİ 285 TL’DEN BAŞLIYOR

Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3 artı 1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve bin 958 lira taksitle satışa sunuldu.

TOKİ SİLİVRİ 3+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

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