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2018 Suriyeli çocukların kabusu oldu

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 8 yıllık Suriye savaşında en çok çocuk ölümünün 2018’de yaşandığını duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
2018 Suriyeli çocukların kabusu oldu

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 8 yıllık Suriye savaşında en çok çocuk ölümünün 2018’de yaşandığını duyurdu.


Suriye iç savaşı 8’inci yılına girerken düşmanlıklar ve sivil ölümleri hala bitmedi. DEAŞ’ın neredeyse tamamının temizlenmesine rağmen, rejim güçlerinin muhaliflere yönelik yaptığı bombardımanlarda siviller büyük zarar görüyor. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 2018’de çatışmalar nedeniyle bin 106 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Savaşın başlamasından bu yana en çok çocuk ölümünün 2018’de yaşandığına dikkat çeken Fore, “Üstelik bu BM tarafından teyit edilebilen resmi sayı olduğu için, gerçek sayı muhtemelen bunun çok üzerinde” dedi.


Patlamamış mühimmatların ülkedeki ana tehdit unsurlarından olduğuna dikkat çeken Fore, "Bugün mayın kirliliği ülkedeki çocuk kayıplarının başlıca nedeni olarak karşımıza çıkarken, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ölümlerden 434’ü patlamamış mühimmat sonucunda gerçekleşti” ifadesini kullandı. Yine geçtiğimiz yıl sağlık kurumlarına en fazla saldırının yaşandığını kaydeden Fore, "2018 yılında ayrıca rekor bir sayıyla eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı kaydedildi” dedi.


Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşamayı sürdürüyor. Ürdün sınırı yakınlarındaki Rukban kampında ailelerin yiyecek, su, barınak, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim sıkıntısı devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
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