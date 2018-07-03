0553 313 94 23

2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?

23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayının alınacağı açıklandı. Peki POMEM PÖH alımları ne zamanve PÖH alım şartları neler? Süleyman Soylu yeni dönem POMEM alımlarının KPSS lisans sınavından sonra yapılacağını duyurmuştu.

03 Temmuz 2018 Salı 12:37
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?

23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayının alınacağı açıklandı. Peki POMEM PÖH alımları ne zamanve PÖH alım şartları neler? Süleyman Soylu yeni dönem POMEM alımlarının KPSS lisans sınavından sonra yapılacağını duyurmuştu.

Bakanı Süleyman Soylu, 23. Dönem POMEM ile ilgili uzun süredir merak edilen sorunun yanıtını verdi. 2018 yılında 23. dönem polis (POMEM) başvurusu bekleyen adaylara müjde hükümetten geldi. Yapılan açıklamada 23. dönem polis alım sayısı ve tarihleri de belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımlarını ne zaman yapacak? 23. dönem PÖH alımları yapılacak mı? İşte detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında: "23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. PAEM'de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır." Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

POMEM PÖH İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

 ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

 PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler. 2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:37
  1. pomem başvuru şartları
  2. pomem başvuru yap
  3. polis alımı
  4. pomem başvuru 2018
  5. polis alımı 2018
  6. pöh alımı
  7. pöh alımı 2018
  8. polis akademisi başvuru 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası Fenerbahçe paylaşım yaptı
    1. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    2. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    3. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    4. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    5. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    6. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    7. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    8. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    9. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    10. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    11. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    12. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    13. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    14. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    15. Trabzon lise taban puanları 2018..
    16. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    17. En düşük memur ve emekli maaşları..
    18. Van lise taban puanları 2018
    19. Tunceli'de sıcak temas!
    20. İstanbul Emniyeti'nde terfi dönemi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor